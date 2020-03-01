Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2870

03:24

Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2870, более 41,8 тыс. человек выздоровели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что всего в Китае заражены более 79,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19, не могут заразить других людей.

Источник: Россия Сегодня