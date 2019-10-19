Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11

19 октября 2019     13
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11

06:56

RT

Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11. В МЧС заявили, что судьба ещё нескольких человек остаётся неизвестной. ЧП произошло в ночь на субботу, 19 октября. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

globallookpress.com © EMERCOM of Russia

«Обнаружены тела 11 погибших», — заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о десяти жертвах.

В 02:00 (мск) в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

В результате в рабочем посёлке затопило два рабочих общежития временного типа.

Источник: Россия Сегодня

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