Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 11

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RT
Число погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 11. В МЧС заявили, что судьба ещё нескольких человек остаётся неизвестной. ЧП произошло в ночь на субботу, 19 октября. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.globallookpress.com © EMERCOM of Russia
«Обнаружены тела 11 погибших», — заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о десяти жертвах.
В 02:00 (мск) в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
В результате в рабочем посёлке затопило два рабочих общежития временного типа.
Источник: Россия Сегодня