Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

10:28
В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines.© VERMALYN MALOLOY-ON NAVARRETE via REUTERS
Источник: Россия Сегодня
10:28
В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines.© VERMALYN MALOLOY-ON NAVARRETE via REUTERS
Источник: Россия Сегодня
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Вести Севастополь. События недели 29.12.2019
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