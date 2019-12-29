Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

29 декабря 2019     12
Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

10:28

В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines.

© VERMALYN MALOLOY-ON NAVARRETE via REUTERS

Источник: Россия Сегодня

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