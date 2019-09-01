Число жертв угнавшего почтовый грузовик стрелка увеличилось

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на полицию.

По данным агентства, еще 21 человек получил ранения, среди них трое полицейских. На данный момент в больницах остаются еще 14 человек, отмечает CNN.

Подозреваемым оказался 30-летний белый мужчина. Он был ликвидирован в кинотеатре Одессы. Ранее предполагалось, что вооруженных было двое, однако позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку. Причины его поступка неизвестны. По информации CNN, мужчина открыл стрельбу после того, как полиция остановила машину для проверки. Затем он угнал почтовый фургон и попытался скрыться.

За прошедший месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Еще два расстрела произошли в городах Чикаго и Эль-Пасо. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Источник: Лента.Ру