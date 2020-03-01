Число жертв COVID-2019 в Японии увеличилось до 12

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от местных властей страны временно закрыть все школы , чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что на Хоккайдо 66 человек с коронавирусом находятся в больницах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Мужчина в возрасте более 70 лет умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в японской префектуре Хоккайдо.

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