Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах у россиян, прибывших из других стран. Наибольшее число инфицированных — в столице. При этом в Кремле заявили, что вопрос закрытия Москвы на карантин не обсуждается, а Роспотребнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о вирусе. В свою очередь, в ВОЗ положительно оценили меры, принимаемые Россией для борьбы с заболеванием.

В России за сутки было зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах — 33 пациента в Москве, шестеро — в Якутии, по четыре человека — в Санкт-Петербурге и Самарской области. Ещё по два заболевших были зарегистрированы в Кировской и Новосибирской областях, и по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Как сообщил Роспотребнадзор, заболевшие посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, все они были госпитализированы в инфекционные боксы.

По данным на 20 марта, всего в России было зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, из них в Москве — 131.

Тем временем в Кремле заявили, что вопрос закрытия Москвы на карантин не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не обсуждается просто никак», — подтвердил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова назвала сообщения о том, что столичная мэрия провела совещания о карантине из-за коронавируса, «клеветнической информацией».

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса также объявил, что информация о введении комендантского часа в Москве в связи с заболеванием является ложной, и призвал доверять только официальным источникам.

Также по теме

«Будут определены наиболее перспективные прототипы»: российские учёные начали испытания вакцины против COVID-19

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытанию прототипов вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время…

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ и социальных сетей удалить ложную информацию о вирусе. В ведомстве отметили, что фейковые новости распространяются под видом достоверных сведений и создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

В качестве меры предосторожности сотрудники столичных коммунальных служб ежедневно проводят дезинфекцию подъездов домов, рассказали в мэрии. В частности, несколько раз в день специальным антибактериальным средством обрабатываются ручки дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.

«Подразделениям комплекса городского хозяйства дано указание усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий и находящихся на них жилых объектов, в том числе детских площадок и мест накопления твёрдых коммунальных отходов», — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что в ведомстве появилась рабочая группа по предупреждению распространения COVID-19. Группой, в частности, организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, чтобы исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками ОРВИ.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила меры, принимаемые Россией для борьбы с заболеванием.

«Страна (Россия. — RT) принимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — приводит РИА Новости заявление представителя организации в России Мелиты Вуйнович.

По её словам, отмена спортивных соревнований, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить распространение вируса.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19



Число погибших от коронавируса в мире уже превысило 9 тыс. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Каждый день COVID-19 достигает новой трагической отметки. ВОЗ сообщила о свыше 210 тыс. заболевших, а свыше 9 тыс. человек скончались», — подтвердил он.

В Италии, больше других европейских стран пострадавшей от коронавируса, за последние сутки скончались 627 человек. Глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил, что это самый большой показатель с момента начала эпидемии. Число заражённых в Италии превысило 47 тыс. человек.

Страны, где были отмечены случаи заражения, продолжают принимать меры, чтобы остановить распространение эпидемии. Так, США объявили о приостановке выдачи виз во всех странах. Уточняется, что с 20 марта диппредставительства отменяют все встречи по иммиграционным и другим визам, но продолжат оказание услуг гражданам США.

Напомним, из-за распространения коронавируса все 85 субъектов РФ перешли на режим повышенной готовности. Лица, прибывающие на российскую территорию, должны быть изолированы на 14-дневный карантин.

Источник: Россия Сегодня