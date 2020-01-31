Число заражённых коронавирусом в Германии увеличилось до пяти

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В Германии число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до пяти человек. Об этом информирует Deutsche Welle.

Отмечается, что пятый случай был выявлен в федеральной земле Бавария.

Минздрав Баварии рекомендовал всем больницам в этой земле подготовиться к приему пациентов с подозрением на 2019-nCoV.

Ранее Конте сообщил, что в Италии подтверждены два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что коронавирус распространяется не так быстро, как вирус гриппа.

Источник: Россия Сегодня