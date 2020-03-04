Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 2980

4 марта 2020     15
Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 2980

05:28

Количество заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2981 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 270 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 6416 заболевших находятся в тяжёлом состоянии, ещё 49 856 выздоровели и выписаны из больниц.

Всего от последствий коронавируса скончался 2981 человек.

Кроме того, в настоящее время наблюдаются более 36,4 тысячи человек, имеющих подозрение на коронавирус или контактировавших с инфицированными.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее число заразившихся COVID-19 за пределами Китая превысило 10 тыс. человек в 72 странах.

Источник: Россия Сегодня

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