Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

Ранее сообщалось о 26 случаях заражения и трёх летальных исходах от последствий коронавируса на Украине.

«По состоянию на 22:00 (23:00 мск. — RT) 20 марта на Украине подтверждено 39 случаев COVID-19», — цитирует ведомство РИА Новости.

Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.

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