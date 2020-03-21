Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

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Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.РИА Новости
Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.
«По состоянию на 22:00 (23:00 мск. — RT) 20 марта на Украине подтверждено 39 случаев COVID-19», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее сообщалось о 26 случаях заражения и трёх летальных исходах от последствий коронавируса на Украине.
Источник: Россия Сегодня