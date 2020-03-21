Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

21 марта 2020     15
Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

03:21

Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

РИА Новости

Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба украинского Минздрава.

«По состоянию на 22:00 (23:00 мск. — RT) 20 марта на Украине подтверждено 39 случаев COVID-19», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 случаях заражения и трёх летальных исходах от последствий коронавируса на Украине.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей
В Москве мужчина убил жену и ее родителей на глазах у детей

В районе Волоколамского шоссе в столице обнаружены тела трех человек, сообщает 21 марта РЕН ТВ со ссылкой на источники. По …


«Смысла закрывать игры нет»: почему в Белоруссии не отменили футбольный турнир, а в КНР говорят о возобновлении сезона
«Смысла закрывать игры нет»: почему в Белоруссии не отменили футбольный турнир, а в КНР говорят о возобновлении сезона

Новый розыгрыш чемпионата Белоруссии по футболу стартовал в разгар пандемии коронавируса. В местной федерации заявили, что не видят причин отказываться …


Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39
Число заражённых коронавирусом на Украине увеличилось до 39

03:21 Число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, …


В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть
В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. …


Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube. Имеющий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты