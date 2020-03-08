Число заражённых COVID-19 в Южной Корее превысило 7 тысяч

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В Южной Корее зафиксировали 7134 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, число скончавшихся в результате инфицирования достигло 50.
Об этом информирует «Рёнхап».
Как отмечается, новые случаи заражения подтверждены в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.
Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Южной Корее возросло до 4812.
В среду, 4 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией за пределами Китая превысило 10 тыс. человек в 72 странах.
Источник: Россия Сегодня