Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Первые два случая заражения COVID-19 на Кипре были выявлены 9 марта.

Отмечается, что часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть в больницах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Кипра.

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