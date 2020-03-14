Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 на Кипре достигло 21.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Кипра.
Отмечается, что часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть в больницах.
Первые два случая заражения COVID-19 на Кипре были выявлены 9 марта.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Источник: Россия Сегодня