Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии и Грузии выросло

20 марта 2020     11
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии и Грузии выросло

11:08

В Белоруссии количество инфицированных коронавирусом выросло с 51 до 69, в Грузии зарегистрировано 43 случая.

По данным Минздрава Белоруссии, на данный момент выписаны 15 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 42 человека с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

«Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными, 12 пациентов», — отмечается в сообщении.

Согласно данным Минздрава Грузии, за минувшие сутки заразились ещё три человека. На домашнем карантине по коронавирусу находятся 1575 человек. Под наблюдением врачей в больницах 275 пациентов.

Ранее сообщалось, что на Украине число заражённых коронавирусом возросло до 26.

Источник: Россия Сегодня

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