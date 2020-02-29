Число погибших в результате ЧП в банном комплексе возросло до трёх

По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, посетители получили химические ожоги .

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате инцидента госпитализированы .

«Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания», — указано в тексте.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Один из госпитализированных после происшествия в банном комплексе в Москве людей скончался в больнице.

В Монако зарегистрирован первый случай заражения COVID-2019 05:27 В Монако выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает газета Monaco Matin. Источник: Россия Сегодня



Число погибших в результате ЧП в банном комплексе возросло до трёх 05:50 Один из госпитализированных после происшествия в банном комплексе в Москве людей скончался в больнице. АГН «Москва» Об этом сообщает …



В России указали на право сирийской армии подавлять террористов Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя завил, что сирийская армия право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут на территории …



Определился участник «Евровидения» от Белоруссии Группа VAL представит Белоруссию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Финал отборочного тура транслировал телеканал «Беларусь 1». Материалы по …

