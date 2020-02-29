Число погибших в результате ЧП в банном комплексе возросло до трёх

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Один из госпитализированных после происшествия в банном комплексе в Москве людей скончался в больнице.АГН «Москва»
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания», — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате инцидента госпитализированы.
По данным СМИ, ЧП случилось во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. В бассейн засыпали сухой лёд, посетители получили химические ожоги.
Источник: Россия Сегодня