Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

Ранее сообщалось о трёх жертвах землетрясения на Филиппинах.

Отмечается, что среди жертв землетрясения — шестилетняя девочка, женщина, которая по состоянию здоровья была прикована к постели, а также трое пожилых людей.

Тела трёх погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада.

Об этом сообщает Manila Bulletin со ссылкой на региональное отделение полиции.

По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.

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