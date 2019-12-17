Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

17 декабря 2019     38
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми

10:17

По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.

Об этом сообщает Manila Bulletin со ссылкой на региональное отделение полиции. 

Тела трёх погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада.

Отмечается, что среди жертв землетрясения — шестилетняя девочка, женщина, которая по состоянию здоровья была прикована к постели, а также трое пожилых людей.

Число пострадавших возросло до 149.

Город Падада объявил режим бедствия из-за землетрясения.

Ранее сообщалось о трёх жертвах землетрясения на Филиппинах.

Источник: Россия Сегодня

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