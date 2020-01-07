Число погибших при пожаре под Нижним Новгородом достигло четырёх

16:33

Число погибших на месте пожара в жилом доме в Нижегородской области возросло до четырёх. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

© Главное управление МЧС России по Нижегородской области

«7 января 2020 года около 04:30 произошло возгорание дома в посёлке Парижской Коммуны городского округа Бор Нижегородской области. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела погибших», — говорится в заявлении СК.

Как сообщалось ранее, при пожаре в Борском городском округе погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело.

3 января сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Летом 2019 года URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.

Источник: Россия Сегодня