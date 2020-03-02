Число подтверждённых случаев COVID-19 во Франции превысило 100

23:34

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 130.

Об этом информирует France Info со ссылкой на заявление генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

По уточнённым данным, от коронавируса уже погибли два человека, при этом 12 удалось вылечиться.

Ранее сообщалось о 73 заражённых во Франции.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

Источник: Россия Сегодня