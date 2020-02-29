Число подтверждённых случаев COVID-19 в Италии достигло 1128

21:29

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 1128.

Об этом информирует ANSA.

Отмечается, что из них 29 человек погибли от последствий заражения.

50 выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Монако выявлен первый случай заражения COVID-19.

25 февраля эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня