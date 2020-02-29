Число подтверждённых случаев COVID-19 в Италии достигло 1128

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 1128.
Об этом информирует ANSA.
Отмечается, что из них 29 человек погибли от последствий заражения.
50 выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Монако выявлен первый случай заражения COVID-19.
25 февраля эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня