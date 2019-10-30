Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

15:09

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

РИА Новости

«По уточнённой информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали 16 человек, в том числе двое детей», — заявили в пресс-службе.

По данным департамента, 14 пострадавших госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.

Следственное управление СК по региону начало проверку в связи с ДТП.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Источник: Россия Сегодня