Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

15:09
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.РИА Новости
«По уточнённой информации территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали 16 человек, в том числе двое детей», — заявили в пресс-службе.
По данным департамента, 14 пострадавших госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.
Следственное управление СК по региону начало проверку в связи с ДТП.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
Источник: Россия Сегодня