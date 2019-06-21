Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси увеличилось до 52

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, из них 38 полицейские.
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии.
«При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные — участники акции», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
Отмечалось, что грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Часть митингующих спустя некоторое время вернулась к зданию парламента.
В свою очередь грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации.
Источник: Россия Сегодня