Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси увеличилось до 52

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, из них 38 полицейские.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии.

«При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные — участники акции», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Отмечалось, что грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Часть митингующих спустя некоторое время вернулась к зданию парламента.

В свою очередь грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации.