Число скончавшихся от коронавируса в Китае возросло до 3070

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Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае достигло 3070, общее число инфицированных составляет 80,6 тыс. человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что число выздоровевших составляет 55,4 тыс. человек.
Официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днём ранее.
Ранее стало известно, что в Китае на мышах и макаках тестируют шесть типов вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня