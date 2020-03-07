Число скончавшихся от коронавируса в Китае возросло до 3070

04:12

Число жертв новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае достигло 3070, общее число инфицированных составляет 80,6 тыс. человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что число выздоровевших составляет 55,4 тыс. человек.

Официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днём ранее.

Ранее стало известно, что в Китае на мышах и макаках тестируют шесть типов вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня