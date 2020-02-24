Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

04:53
Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее коронавирусной инфекцией достигло 763globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
04:53
Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее коронавирусной инфекцией достигло 763globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Родригес попросил реванша от Харитонова
Проигравший в бою за титул чемпиона мира по версии WTKF бразильский боец Ферандо Родригес выразил желание провести матч-реванш с россиянином …
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Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов
Свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, был продан на аукционе. Об этом сообщает …
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Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap. Всего в стране зафиксировано 763 …
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Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу
Переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма, предостерег россиян член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских …
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Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США стартуют 24 февраля
04:34 В королевском суде Вулича на востоке Лондона 24 февраля начнутся слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом …