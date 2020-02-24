Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

24 февраля 2020     20
Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

04:53

Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее коронавирусной инфекцией достигло 763

globallookpress.com

Источник: Россия Сегодня

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