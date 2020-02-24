Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

Родригес попросил реванша от Харитонова Проигравший в бою за титул чемпиона мира по версии WTKF бразильский боец Ферандо Родригес выразил желание провести матч-реванш с россиянином …



Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов Свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, посвященный погибшему пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, был продан на аукционе. Об этом сообщает …



Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap. Всего в стране зафиксировано 763 …



Россиян предостерегли от переедания блинов на Масленицу Переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма, предостерег россиян член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских …

