Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса

25 марта 2020     15
Чубайс рассказал об ущербе российской экономике от коронавируса

00:16

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ущерб российской экономике от коронавируса COVID-19 будет исчисляться триллионами рублей.

© Илья Питалев РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Чубайс отметил, что, несмотря на это, бюджетная система России защищена.

«У нас есть один большой плюс — стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным», — заявил он.

По его словам, именно стабилизационный фонд спасёт многих людей от потери работы и зарплаты.

Ранее Центробанк России рекомендовал реструктурировать кредиты и займы пострадавшим от коронавируса малым и средним предприятиям (МСП) и самозанятым.

Источник: Россия Сегодня

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