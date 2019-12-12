Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России

22:00

Пловец Антон Чупков стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии министерства спорта страны.

РИА Новости

Чупков в сезоне 2019 года на чемпионате мира по водным видам спорта победил на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом, а также завоевал бронзу в комбинированной эстафете 4 х 100 метров.

Церемония вручения национальной спортивной премии по итогам уходящего года проходит в Москве.

Ранее сообщалось, что Дериглазова названа спортсменкой года по версии Министерства спорта России.

Источник: Россия Сегодня