Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России

12 декабря 2019     7
Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России

22:00

Пловец Антон Чупков стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии министерства спорта страны.

РИА Новости

Чупков в сезоне 2019 года на чемпионате мира по водным видам спорта победил на дистанции 200 метров брассом с мировым рекордом, а также завоевал бронзу в комбинированной эстафете 4 х 100 метров.

Церемония вручения национальной спортивной премии по итогам уходящего года проходит в Москве.

Ранее сообщалось, что Дериглазова названа спортсменкой года по версии Министерства спорта России.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В российско-индийских морских учениях будут участвовать корабли Балтийского флота
В российско-индийских морских учениях будут участвовать корабли Балтийского флота

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправилось в кругосветную экспедицию ВМФ России, …


Вести Севастополь 12.12.2019
Вести Севастополь 12.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Приём граждан в День конституции. С какими вопросами обращались севастопольцы и что удалось решить? – Первые …


Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России
Чупков стал спортсменом года по версии Минспорта России

22:00 Пловец Антон Чупков стал победителем в номинации «Спортсмен года» по версии министерства спорта страны. РИА Новости Чупков в сезоне …


Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра …


Севастопольцам предлагают продукты с земли
Севастопольцам предлагают продукты с земли

Специалисты управления ветеринарии Севастополя провели рейдовые мероприятия по пресечению стихийной торговли. Проверки прошли в Нахимовском, Ленинском и Гагаринском районах города. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты