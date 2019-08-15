«Чёрные ящики не повреждены»: бортовые самописцы совершившего жёсткую посадку А321 передадут в МАК

Пассажирка экстренно севшего на кукурузное поле А321 рассказала RT, что происходило на борту самолёта:

«Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать. Характерный звук периодически возникал: когда пытается завестись, но никак не заводится. Жёсткая посадка, тишина… Нас не предупредили — в том плане, что готовьтесь. Много, может, фильмов посмотрели с этим. Там не было ничего такого, просто мы сами понимали, что всё. У меня маленький ребёнок, три годика, я её прижала к сиденью, чтобы её не трясло, хотя она была пристёгнута».

Источник: Россия Сегодня