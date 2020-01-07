Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Металлург» в матче КХЛ

7 января 2020     14
Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» обыграть «Металлург» в матче КХЛ

19:48

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

@hcakbars Twitter

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Олега Ли и Даниса Зарипова.

В других матчах игрового дня минское «Динаом» крупно проиграло китайскому «Куньлунь Ред Стар» (1:5), нижегородское «Торпедо» уступило владивостокскому «Адмиралу» (1:2), московское «Динамо» победило «Амур» (4:2), а «Сочи» потерпел поражение от челябинского «Трактора» (0:2).

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за семь лет на своём льду победил СКА.

Источник: Россия Сегодня

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