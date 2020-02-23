Шайба и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ

22:57

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

@penguins Twitter

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Якуба Враны, Тома Уилсона, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Карла Хагелина. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил.

«Питтсбург» ответил шайбами Патрика Хёрнквиста, Сидни Кросби и Евгения Малкина, также записавшего в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-м голом в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня