Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ

Ранее сообщалось, что НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ.

На счету российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова одна заброшенная шайба. Его партнёр по команде Михаил Сергачёв отличился тремя результативными передачами.

В составе победителей забрасывали Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк, Онджрей Палат, Патрик Марун и Эрик Чернак. У «Флориды» отличились Майк Хоффман и Винсент Трочек.

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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