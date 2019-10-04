Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ

09:09
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Флориду Пантерз».globallookpress.com
Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забрасывали Никита Кучеров, Кевин Шаттенкирк, Онджрей Палат, Патрик Марун и Эрик Чернак. У «Флориды» отличились Майк Хоффман и Винсент Трочек.
На счету российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова одна заброшенная шайба. Его партнёр по команде Михаил Сергачёв отличился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ.
Источник: Россия Сегодня