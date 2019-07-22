Шалимов считает, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ

22 июля 2019     22
Шалимов считает, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результатах жеребьёвки третьего отборочного раунда фуибольной Лиги чемпионов для российской команды.

  • РИА Новости

«Если я скажу, что шансов нет, то это будет неправильно, шансы есть всегда. Но данный жребий — это худшее, что могло попасться, потому что «Порту» — самая сильная команда из тех, которые были в жеребьёвке», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, португальцы могут заставить «Краснодар» отойти от своего атакующего стиля, но если «Порту» где-то даст слабину, то подопечные Мурада Мусаева способны этим грамотно воспользоваться.

«Краснодару» с жребием точно не повезло. Понятно, что фаворит в этой паре — «Порту», но надо выходить и играть, потому что это Лига чемпионов. Шансов, может, было бы и больше с другой командой, но так сложилось, надо играть», — добавил Шалимов.

Шалимов тренировал «Краснодар» с 2016 по 2018 год

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ.

Источник: Россия Сегодня

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о результатах жеребьёвки третьего отборочного раунда фуибольной Лиги чемпионов для российской команды. РИА …



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