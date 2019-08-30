«Шанс на жизнь»: МВД РФ поможет с документами нуждающемуся в пересадке сердца подростку из Абхазии

В июле 19-летнему уроженцу Абхазии Олегу Бушеву поставили страшный диагноз — дилатационная кардиомиопатия. Это заболевание сердечной мышцы, при котором стенки органа растягиваются, что ведёт к прогрессирующей сердечной недостаточности. Жизнь юноши под угрозой, ему требуется срочная трансплантация сердца. Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева смогли подобрать для Олега лекарственный препарат, поддерживающий ему жизнь, но, по российским законам, выполнить пересадку органов не могут без наличия у пациента паспорта РФ. RT направил запрос в МВД с просьбой посодействовать в скорейшем оформлении российских документов для юноши и его семьи. В ведомстве пообещали оказать необходимую помощь в принятии Бушевых в гражданство РФ в упрощенном порядке.

© Фото из личного архива

Олег Бушев родился в городе Сухуме в 2000 году в русской семье — его мать родом из Магадана.

«В Магадан мои родители переехали из Донецкой области по распределению, — рассказывает RT Светлана Бушева. — Папа у меня работал водителем-дальнобойщиком, а мама — бухгалтером. Я была третьим ребёнком в семье. Первый год жизни провела под капельницей из-за сильной аллергии. Врачи советовали сменить климат».

Семья выбрала для переезда Абхазию, но задержаться там надолго не получилось. В конце 80-х начал разгораться грузино-абхазский конфликт, в итоге мать вместе с семилетней Светланой уехала в Курск. Там девочка пошла в школу и закончила первый класс.

Глава семьи и старший брат Светланы Олег остались в Абхазии. Вскоре отец приехал к супруге и дочери, и вместе они перебрались жить в Москву.

«В 1996 году у родителей в метро украли паспорта, — вспоминает Светлана. — Через год по ходатайству одного из депутатов Госдумы РФ им выдали временные справки, которые оформляли при утере документов, а затем в 1998 году начальник московского ГУВД распорядился оформить родителям паспорта. В тот год в июне в Москве был сильнейший ураган. Маму ударило деревом, и весь июль она пролежала в больнице. В это время как раз надо было получать новые паспорта. А в августе из Абхазии пришла новость, что брат подорвался на гранате — закрыл её телом, чтобы спасти женщину и ребёнка».

Не успев сделать документы, Бушевы срочно вылетели в Абхазию. Светлане на тот момент было 16 лет, она въехала в страну по свидетельству о рождении, а её родителей пустили по временным справкам.

«После похорон брата у мамы началось психическое расстройство, — рассказывает женщина. — Она не уходила с кладбища, обнимала могилу со словами «ему так будет теплее». В это время нужно было ехать в Россию получать паспорта, но отец не мог оставить её одну в таком состоянии, а мне было слишком мало лет».

Так семья осталась жить в Абхазии, потому что с просроченными временными справками их уже не пускали в Россию.

Назвала его в честь брата

Светлана родила сына в 18 лет и это, по словам женщины, стало «шоковой терапией» для её матери.

«В браке я не состояла, ребёнок был нужен мне. Я назвала его в честь брата — Олегом. Когда он появился, мама ожила. Он достал её с того света. Впервые почти за два года она не пошла на кладбище», — говорит Бушева.

У юноши диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), но женщина за несколько лет смогла поставить его на ноги.

© Фото из личного архива

Через три года отца Светланы насмерть сбила машина. Она стала содержать семью в одиночку, не позволяя работать матери.

«Я была и официантом, и барменом, и продавцом. Выживали, как могли. Люди помогали. Я отправляла Олега с бабушкой в реабилитационные центры, а сама продолжала работать», — объясняет Светлана.

В 2008 году президент Абхазии Сергей Багапш помог Бушевым с оформлением документов — выдал абхазские паспорта. Российские документы оформить через посольство не удалось.

«Абхазское гражданство мы с мамой получили, когда Россия уже признала независимость республики. После этого была приостановлена выдача российских паспортов, и оформить их в Абхазии нам не удалось», — поясняет Светлана.

Путь к спасению

Олег закончил в Абхазии русскую школу, поступил в Сухумский государственный колледж на факультет «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», но доучиться не успел.

В мае этого года у него начались серьезные проблемы со здоровьем. По словам Светланы, он стал жаловаться на быструю утомляемость. В июне у него случился первый сердечный приступ. Подростка доставили в Сухумскую республиканскую больницу, где ему сначала поставили неправильный диагноз — «рефлюкс желудка», говорит женщина.

Почти месяц Олега лечили, но в июле он попал в реанимацию. В брюшной полости и лёгких юноши скопилась жидкость, ноги отекли, началась сильная боль в мышцах. Из-за отсутствия кардиологического отделения в клинике, где он лежал, его перевезли в Сухумскую городскую клиническую больницу №2. Результаты УЗИ показали, что требуется сложная операция.

«Министерство здравоохранения Абхазии во главе с Тамазом Цахнакия помогли оформить Олега в Городскую больницу №4 в Сочи, — рассказывает мать юноши. — Сын длительное время находился в реанимации. Из плевральной полости у него откачали семь литров жидкости. После этого нам помогли с поездкой в Центр имени Бакулева».

В НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева Олегу поставили диагноз — дилатационная кардиомиопатия. Это заболевание сердечной мышцы, при котором стенки органа растягиваются, что ведёт к прогрессирующей сердечной недостаточности. Юноше требуется трансплантация, но, по законодательству РФ, такую операцию не могут сделать без наличия российских документов.

«Операция — это только начало, — объясняет женщина. — Потом последует реабилитационный период и дорогое лечение, которое без финансовой поддержки я не потяну. Фонды помогают только гражданам РФ, и на работу мне без российского паспорта будет сложно устроиться. Когда я постоянно работала — это не было так тяжело, как когда с сыном случилась эта беда. Я всего ожидала, но только не такого. Растерялась».

Я уверена, что всё получится

RT в рамках проекта «Не один на один» обратился в МВД России с просьбой оказать содействие в скорейшем оформлении документов для Олега и его семьи. В ведомстве сообщили, что Главное управление по вопросам миграции уже организовало работу по принятию Бушевых в гражданство РФ в упрощённом порядке.

Со Светланой связались специалисты столичного главка и пообещали помощь с оформлением документов. Юноша вместе с матерью и бабушкой будет принят в российское гражданство в упрощенном порядке в статусе носителей русского языка.

«Принимая во внимание факт рождения Бушевой С.А. на территории РСФСР, состояние здоровья и необходимость оказания высококвалифицированной медицинской помощи её сыну, Бушеву О.Д., в целях оказания им возможного содействия в ГУ МВД России по городу Москве направлено письмо с рекомендациями по организации работы с вышеуказанными иностранными гражданами, в том числе с матерью заявительницы, Бушевой А.И., уроженкой Горьковской области», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время Бушевых поставят на учёт по месту пребывания без выезда за пределы Российской Федерации, а затем в статусе носителей русского языка они смогут подать заявления на оформление вида на жительство с последующим принятием в российское гражданство, минуя стадию получения разрешения на проживание.

«Я уверена, что всё получится. Благодаря всем, кто помогает», — сказала RT Светлана.

Источник: Россия Сегодня