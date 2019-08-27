Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема

27 августа 2019     9
Шарапова впервые с 2003-го дважды за год проиграла в первых раундах турниров Большого шлема

03:57

Российская теннисистка Мария Шарапова, уступив американке Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США, второй раз в карьере не смогла выйти во второй раунд сразу двух турниров Большо шлема за календарный год.

globallookpress.com © Scott Stuart / ZUMAPRESS.com

В июле на Уимблдоне 32-летняя уроженка Нягани уступила Полин Пармантье в трёх сетах, отказавшись продолжать борьбу при счёте 6:4, 6:7, 0:5, а теперь сложила оружие в поединке с Сереной Уильямс 1:6, 1:6.

Прежде россиянка оступалась на старте мейджоров дважды лишь в 2003-м году, когда начинала карьеру. Тогда обидчицами Шараповой становились чешка Клара Коукалова на Australian Open (4:6, 6:7) и испанка Магуи Серна на Roland Garros (3:6, 3:6).

Ранее первая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что будет следить за поединком двух бывших лидеров рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Источник: Россия Сегодня

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