Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела

15 августа 2019     19
Шарапова: мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела

09:31

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала вылет из турнира в Цинциннати.

© Global Look Press

«Я несколько раз сидела на стуле в пределах корта и не могла закончить встречу, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела. Однако получение игровой практики — позитивная вещь. Просто чувствовать, что находишься в игре. Это совсем другое ощущение», — цитирует Шарапову АР.

Экс-первая ракетка мира не выступала из-за травмы с февраля по середину июня, опустившись на 97-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Медведев прошёл во второй круг турнира АТР в Цинциннати в парном разряде.

Источник: Россия Сегодня

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