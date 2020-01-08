Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард

Ранее сообщалось , что Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open.

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.

Шарапова является победительницей данного турнира 2008 года. По состоянию на 6 января она занимает 147-е место в рейтинге WTA.

«Спасибо», — ответила Шарапова на пост о своём приглашении в Twitter .

Российская теннисистка Шарапова отреагировала на получение специального приглашения от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.

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