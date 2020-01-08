Шарапова поблагодарила организаторов Australian Open за предоставление уайлд-кард

10:55
Российская теннисистка Шарапова отреагировала на получение специального приглашения от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.© AFP7/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Спасибо», — ответила Шарапова на пост о своём приглашении в Twitter.
Шарапова является победительницей данного турнира 2008 года. По состоянию на 6 января она занимает 147-е место в рейтинге WTA.
Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.
Ранее сообщалось, что Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open.
Источник: Россия Сегодня