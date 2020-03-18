Шарапова приняла участие в челлендже «чистые руки»

18 марта 2020     16
Шарапова приняла участие в челлендже «чистые руки»

10:04

Пятикратная чемпионка теннисных турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова приняла участие в челлендже «чистые руки», суть которого заключается в призыве чаще мыть руки в связи с распространением коронавируса.

Twitter © @MariaSharapova

Недавно завершившая карьеру российская спортсменка опубликовала в своём Twitter видео, на котором она моет руки, и передала челлендж модели Наоми Кэмпбелл, актрисе и телеведущей Эллен Дедженерес, предпринимательнице Мелинде Гейтс, бизнесмену Даниэлю Любецки и другим.

Шараповой же этот челлендж передавала жена президента Руанды Поля Кагаме — Анге Кагаме.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее директор Кубка Дэвиса запустил новый челлендж с туалетной бумагой и передал его российскому теннисисту Андрею Рублёву.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Врачи приняли рак за воспаление легких и погубили пациентку
Врачи приняли рак за воспаление легких и погубили пациентку

В Великобритании врачи приняли рак груди за инфекцию, что привело к смерти пациентки. Об этом сообщает Daily Mirror. Зимой 2018 …


Боец Шлеменко заявил о готовности побить чемпиона «мертвого дивизиона» UFC
Боец Шлеменко заявил о готовности побить чемпиона «мертвого дивизиона» UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко признался, что считает себя фаворитом в возможном противостоянии с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Об …


Черногория выдвинула условие для эвакуации россиян из страны
Черногория выдвинула условие для эвакуации россиян из страны

Правительство Черногории выдвинуло условие для разрешения эвакуировать из страны российских туристов, застрявших там из-за ограничения авиасообщения. Об этом пишет «Говорит …


Морская авиация Черноморского флота отработала пуски неуправляемых ракет
Морская авиация Черноморского флота отработала пуски неуправляемых ракет

Экипажи истребителей и бомбардировщиков Черноморского флота проводят активную фазу лётного тактического учения на крымских полигонах. На первом этапе учения самолёты …


В Крыму увековечили память подводника, погибшего в Баренцевом море летом 2019 года
В Крыму увековечили память подводника, погибшего в Баренцевом море летом 2019 года

В память о капитане 1 ранга Константине Сомове, погибшем на глубоководном аппарате АГС-31 в Баренцевом море, установили мемориальную доску. Ее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты