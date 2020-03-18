10:04
Пятикратная чемпионка теннисных турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова приняла участие в челлендже «чистые руки», суть которого заключается в призыве чаще мыть руки в связи с распространением коронавируса.Twitter © @MariaSharapova
Недавно завершившая карьеру российская спортсменка опубликовала в своём Twitter видео, на котором она моет руки, и передала челлендж модели Наоми Кэмпбелл, актрисе и телеведущей Эллен Дедженерес, предпринимательнице Мелинде Гейтс, бизнесмену Даниэлю Любецки и другим.
Шараповой же этот челлендж передавала жена президента Руанды Поля Кагаме — Анге Кагаме.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее директор Кубка Дэвиса запустил новый челлендж с туалетной бумагой и передал его российскому теннисисту Андрею Рублёву.
Источник: Россия Сегодня