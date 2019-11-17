Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

17 ноября 2019     7
Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

21:26

Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.

© Александр Вильф РИА Новости

«Вместе со всеми болельщиками хочется порадоваться выступлению Евгении в произвольной программе. Она показала всё, на что была способна на сегодняшний день. Женя откатала чисто, безукоризненно. И главное, что хочу отметить: прыжок, который у неё не получался, хотя, это не настолько сложный прыжок, но для Жени был таковым — двойной аксель, она его сейчас выполнила чисто, красиво, безо всяких усилий. Если Медведева сохранит такую же форму, это будет чудесно. Хотя ей тяжело соревноваться с Сашей Трусовой, которая при двух падениях набирает 160 баллов. Просто у Трусовой более сложный арсенал. Теперь и Медведевой нужно освоить более сложные прыжки, чтобы составить конкуренцию молодым девочкам», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

На этапе Гран-при Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее эксперты восхитились выступлением российских фигуристов на этапе Гран-при в Москве.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки
Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

21:26 Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании. …


Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях
Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях

Рабочий из Чувашии Илья Ермолаев, госпитализированный после отравления напитком из бутылок с этикеткой «Российский коньяк» на предприятии по сортировке мусора …


Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов
Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK. Начальник отдела по …


В Севатополе почтили память «Русского исхода» 1920 года
В Севатополе почтили память «Русского исхода» 1920 года

В 11:30 от Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов – вышел Крестный ход. Его участники направились к Графской пристани – именно …


Игра ФК «Севастополь» с «Крымтеплицей» многим болельщикам стоила нервов
Игра ФК «Севастополь» с «Крымтеплицей» многим болельщикам стоила нервов

Центральный матч 14-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошел сегодня в Севастополе, где городской клуб принимал “Крымтеплицу”.  Обе команды боролись …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты