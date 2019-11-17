Шахрай: Медведевой нужно освоить более сложные прыжки

21:26

Серебряный призёр Олимпиады-1980, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай подвёл итоги этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.

© Александр Вильф РИА Новости

«Вместе со всеми болельщиками хочется порадоваться выступлению Евгении в произвольной программе. Она показала всё, на что была способна на сегодняшний день. Женя откатала чисто, безукоризненно. И главное, что хочу отметить: прыжок, который у неё не получался, хотя, это не настолько сложный прыжок, но для Жени был таковым — двойной аксель, она его сейчас выполнила чисто, красиво, безо всяких усилий. Если Медведева сохранит такую же форму, это будет чудесно. Хотя ей тяжело соревноваться с Сашей Трусовой, которая при двух падениях набирает 160 баллов. Просто у Трусовой более сложный арсенал. Теперь и Медведевой нужно освоить более сложные прыжки, чтобы составить конкуренцию молодым девочкам», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

На этапе Гран-при Медведева с личным рекордом по сумме баллов за два проката заняла второе место, уступив Александре Трусовой.

Ранее эксперты восхитились выступлением российских фигуристов на этапе Гран-при в Москве.

Источник: Россия Сегодня