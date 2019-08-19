Школьников захотели лишить смартфонов

19 августа 2019     9
Школьников захотели лишить смартфонов

Министерство просвещения России рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В предложении отмечается, что долгое пользование смартфоном, а также использование его в школе может отрицательно сказаться на психике ребенка, привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

В министерстве предложили школам при необходимости и возможности выделить места для хранения гаджетов на время уроков и согласовать с родителями способы связи с учениками.

Минпросвещения сослалось на результаты опроса, по которому ограничение использования мобильных телефонов поддержал 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей.

Источник: Лента.Ру

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