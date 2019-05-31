Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

«Смотрите, вот этим «вырезанием» делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать… Это анекдот!» — приводит слова музыканта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из картины про Элтона Джона вырезали сцены сексуального характера, а также кадры, связанные с употреблением наркотических веществ.

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал данную информацию.