Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

31 мая 2019     4
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

  • РИА Новости

«Смотрите, вот этим «вырезанием» делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать… Это анекдот!» — приводит слова музыканта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из картины про Элтона Джона вырезали сцены сексуального характера, а также кадры, связанные с употреблением наркотических веществ. 

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал данную информацию.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора …


В Севастополе отпразднуют начало нового учебного года в ВС РФ
В Севастополе отпразднуют начало нового учебного года в ВС РФ

3 июня на территории бригады ракетных катеров пройдут мероприятия, посвящённый началу нового учебного года в Вооружённых Силах РФ. Об этом …


Афиша с Ксенией Егоровой 1 - 2 июня
Афиша с Ксенией Егоровой 1 – 2 июня

В эти выходные в Севастополе пройдет фестиваль мороженного – в парке Лукоморье всех желающих научат готовить холодный десерт, узнаем и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info