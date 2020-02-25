Шойгу назвал Язова человеком-легендой

12:27

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

© Сергей Мамонтов РИА Новости

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что Язов «был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром».

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Источник: Россия Сегодня