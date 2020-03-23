Шойгу объяснил выбор места для главного храма Минобороны

23 марта 2020     20
Шойгу объяснил выбор места для главного храма Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил выбор места для строительства главного храма Вооруженных сил страны. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Шойгу заявил, что во время Великой Отечественной войны на территории, где сейчас находится парк «Патриот», советские войска держали оборону. «Рядом — Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи», — добавил глава Минобороны.

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21:05 — 12 марта

Кроме того, по его словам, на этом месте был найден гранитный верстовой столб, с которого началось движение советской армии на Запад.

Министр также рассказал, что ступени храма изготовлены из сплава траков от немецких танков. «И, поднимаясь по ступеням этого храма, мы пойдем по оружию поверженного врага», — подчеркнул он.

В октябре 2019 года стало известно, что главный храм Минобороны России украсят витражи с изображением российских и советских военных наград. Их общая площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Все витражи изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств.

Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Открытие запланировано на 2020 год в Военном-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летиию Победы в Великой отечественной войне. Рядом возле церкви появится музейно-выставочный центр «Духовное воинство России», экспозиция которого будет посвящена «героической истории русского воинства». Военные собираются с помощью технологий виртуальной реальности переносить посетителей центра в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.

Источник: Лента.Ру

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