Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

11 марта 2020     11
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений. Об этом пишет «Российская газета».

Источник: Лента.Ру

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