Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений. Об этом пишет «Российская газета».
Источник: Лента.Ру
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений. Об этом пишет «Российская газета».
Источник: Лента.Ру
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Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Клумбу на площади Ушакова сохранят, но сдвинут. Как в целом проходит озеленение территории? – Убирать мусор …
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Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
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