Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений. Об этом пишет « Российская газета ».

Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Клумбу на площади Ушакова сохранят, но сдвинут. Как в целом проходит озеленение территории? – Убирать мусор …



Почти 400 новых растений высажено в центре Севастополя На улице Большая Морская и площади Ушакова заканчивается высадка деревьев. За две недели здесь появилось почти 400 новых растений. Площадь …



Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без …



В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на режим Путина Вспышка коронавирусной инфекции не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, …

