Штрафы за усталость водителей, получение ВНЖ и устойчивый Рунет: какие изменения ждут россиян с 1 ноября

С началом нового месяца в России вступят в силу несколько нормативно-правовых актов. Так, начнёт действовать закон об устойчивой работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети. Также вводятся штрафы для ИП, должностных и юридических лиц, нарушающих режим отдыха водителей, а частным микрофинансовым организациям запретят давать займы под залог жилья. Кроме того, с 1 ноября молочная продукция должна будет сопровождаться ветеринарными сертификатами, а некоторые иностранцы смогут получить вид на жительство по упрощённой процедуре.

С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу новые законы и другие юридические акты.

Так, 1 ноября вступает в силу закон об устойчивом Рунете. Это означает, что специальный центр мониторинга и управления сетью, созданный при Роскомнадзоре, будет обеспечивать доступность услуг связи в стране, если возникнут какие-либо экстраординарные ситуации, в том числе угрозы отключения из-за рубежа.

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет», — говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, этот центр будет координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях. К обеспечению устойчивости рунета привлекут также специалистов РКН, ФСБ, ФСО, операторов связи и производителей оборудования.

Информацию госорганов и госпредприятий в интернете дополнительно защитят шифрованием.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая мера не направлена на ограничение российского интернета.

«Речь совсем не идёт о каких-то ограничениях в интернете. Мы должны обеспечить надёжное функционирование Рунета — российского сегмента интернета. Вот на что направлен этот закон, только на это», — пояснил президент.

Жилищный вопрос

Микрофинансовым организациям будет запрещено давать займы под залог жилья или доли в нём. Это касается только частных МФО — если они были учреждены государством или региональными властями, то они имеют право давать кредиты под залог имущества.

Также Росреестр должен будет сообщить собственнику жилья о том, что его жильё было, например, продано или подарено, при помощи электронной подписи. Причём сделать это ведомство должно в тот же день, в который получило соответствующее заявление. Таким образом, если хозяин на самом деле не осуществлял этих действий, он успеет сообщить об этом в Росреестр. Это может позволить обезопасить собственников в том случае, если к мошенникам попала его электронная подпись.

Тахографы и отдых водителей

С ноября 2019 года для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей вводятся штрафы за несоблюдение режима труда и отдыха водителей.

В таком случае сам водитель должен будет выплатить от 1,5 до 2 тыс. рублей. На должностном уровне административное наказание будет равняться 7 — 10 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят от 15 до 25 тыс. рублей, юридические лица — от 20 до 50 тыс. рублей.

Соблюдение режима труда и отдыха можно проверить при помощи установленного на автомобиле тахографа. Он также регистрирует скорость и пробег автомобиля. С 1 ноября также вырастут штрафы за отсутствие тахографов у определённых автомобилей.

Эти приборы в обязательном порядке должны быть установлены на все грузовики свыше 3,5 тонн, на автобусах массой с более чем восемью посадочными местами (помимо водителя).

Ответственность за отсутствие тахографа несёт как сам водитель, так и его работодатель. За нарушение водитель должен будет заплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Должностные лица, ответственные за выход на линию транспортного средства без тахографа, — от 7 до 10 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 20 до 50 тыс. рублей.

АГН «Москва»

Отметим, что Минтранс разработал документ, в котором предписан порядок труда и отдыха водителей. Согласно приказу ведомства, водитель может находиться за рулём не более девяти часов в сутки. Лимит на календарную неделю составляет 56 часов. При этом без перерыва управлять машиной можно не более 4,5 часов.

По достижению этой отметки, водителю следует отдохнуть в течение 45 минут. Перерыв можно разбить на несколько частей, но первая из них должна быть не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут. В настоящее время этот документ находится на рассмотрении правительства.

Ветеринарные сертификаты

С 1 ноября также расширяется список продуктов, которые должны сопровождаться ветеринарными сертификатами. Основной перечень вступил в силу 1 июля, однако для двух пунктов была введена отсрочка.

Речь идёт о молоке, сливках, пахте, йогуртах, кефире, сливочном масле и прочих молочных жиров и маслах, сырах и твороге. Также ветеринарный сертификат должен будет сопровождать мороженное, за исключением того, что сделано на плодово-ягодной основе и фруктового льда.

Ветеринарные сертификаты позволяют проследить путь продукции от выращивания до продажи, таким образом контролируя качество товара.

Упрощённый вид на жительство для иностранцев

В ноябре вступает в силу закон об упрощении получения вида на жительства и разрешения на временное пребывание для некоторых иностранцев. Так, на более простую процедуру могут претендовать носители русского языка, а также все, кто был подвергнут депортации с территории Крыма, либо их родственники.

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«Упрощенный режим получения вида на жительство распространяется также на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, на лиц моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также на тех, чьи родители или дети — граждане РФ и постоянно проживают в стране», — говорится в документе.

Отметим, что иностранный гражданин должен будет прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, и только потом он сможет подавать документы на вид на жительство.

При этом теперь появляется возможность получить бессрочный вид на жительство. Однако иностранцам надо будет подтверждать своё проживание в России, а иначе им его аннулируют.

Другим важным изменением становится тот факт, что целому ряду иностранцев теперь не нужен будет РВП для того, чтобы оформить вид на жительство.

Облегчённой процедурой оформления ВНЖ могут также воспользоваться лица до 18 лет, признанные по закону другого государства недееспособными, чьи родители либо получают вид на жительство, либо постоянно находятся на территории России.

Это же правило относится к дееспособным лицам, состоявшим на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР и прибывшим в РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, если они не приобрели гражданство в установленном порядке и не имеют гражданства иностранного государства.

Упрощённый режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.

Срок рассмотрения запроса сокращается с шести до четырёх месяцев.

Новые СТС и ПТС

Также с 1 ноября будет введена новая форма для паспорта технического средства и свидетельства его регистрации. При этом ранее предполагалось, что с началом последнего осеннего месяца в России и других странах Евразийского экономического союза перестанут выдавать бумажные ПТС и перейдут только на электронные.

Однако было решено перенести реализацию этой инициативы до ноября следующего года. Источник РИА Новости в коллегии Евразийской экономической комиссии сообщил, что с такой просьбой обратились страны союза.

«Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами», — сказал собеседник агентства.

Квотирование выбросов

1 ноября вступит в силу закон о квотировании выбросов в нескольких российских городах. Согласно эксперименту, с 1 января 2020 года по 2024 год для определённых населённых пунктов будет ограничен показатель по выбросам. Также в рамках комплексного плана будут предложены меры по их достижению.

Это правило коснётся Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Челябинска, Череповца и Читы.

В законе говорится, что до 1 мая 2020 года будут проведены сводные расчёты, затем, до августа, расчёт и оценка рисков для здоровья населения, а до 1 ноября власти должны будут утвержден перечень объектов, на которые распространятся квоты. Тогда будут установлены и сами квоты выбросов, а до 1 марта 2021 года комплексные планы будут обновлены.

Паломничество в Россию

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Также с началом нового месяца в России юридически появится понятие «паломник». Согласно тексту вступающего в силу закона, такой статус получают те люди, которые приезжают в Россию для посещения религиозных объектов и выполнения предусмотренных конфессией обрядов.

При этом подчёркивается, что те, кто приехал с целью отдыха или туризма, к паломникам не относятся.

Заниматься организацией паломничества могут исключительно религиозные организации — или сами, или создав соответствующую организацию. Они должны обеспечить паломникам проживание, питание в соответствии с конфессиональными требованиями, предоставить им транспорт, гидов и переводчиков.

Для помощи религиозные организации могут привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право работать в туристической сфере.

Источник: Россия Сегодня