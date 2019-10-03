Шубенков: восстановление ВФЛА приобретает смысл, только если оно не ради восстановления

20:58

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о ситуации с отстранением Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

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«Что будет, когда нам вернут флаг? Вот это интересный момент. Думаете, будем радоваться, потирать ручки и все сразу станет хорошо? Расстрою: нет. Восстановление приобретает смысл, только если оно не ради восстановления. Должно быть понимание, что делать дальше», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что по его мнению ВФЛА уже выполнила все критерии, однако акцентировал внимание на том, что ведётся информационная война, и накануне заседаний по возможному восстановлению регулярно всплывает новая информация, негативно влияющая на ситуацию.

«Как это работает? В мае засекли отстраненного тренер. По идее, горячий факт, журналисты должны сразу же его публиковать. Но они почему-то ждут до июня, до удобного момента. Неспроста же это всё», — добавил 28-летний бегун.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было в 12-й раз продлено на заседании совета IAAF, состоявшемся 23 сентября.

Ранее Шубенков объяснил, почему воздерживается от высказываний по работе ВФЛА.

Источник: Россия Сегодня