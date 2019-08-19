Шунин на трибуне, юбилей Сёмина и хладнокровие Хохлова: что осталось за кадром матча «Динамо» — «Локомотив»

Матч 6-го тура между «Динамо» и «Локомотивом» не смог собрать полные трибуны на реконструированном стадионе. При этом сама игра запомнилась рядом ярких событий, в том числе появлением на фанатской трибуне травмированного вратаря бело-голубых Антона Шунина. Встреча стала 600-й в чемпионатах России для наставника красно-зелёных Юрия Сёмина и может превратиться в последнюю в «Динамо» для его визави Дмитрия Хохлова.

«Никакие креативные ходы не помогут, если нет игры»

Дерби «Динамо» — «Локомотив» получилось достаточно эмоциональным и ярким, но, к разочарованию руководства обоих клубов, не вызвало должного ажиотажа у болельщиков.

Воскресным вечером на арене имени Льва Яшина виднелись пустоты вакантных зрительских мест. И это несмотря на то, что организаторы совместно с РПЛ приложили все усилия, чтобы болельщикам было на стадионе не только комфортно, но и интересно.

Однако ни развлекательная программа, ни возможность пообщаться с игроками любимой команды — Артуром Юсуповым и Антоном Шуниным, пропускающими матч из-за травмы и дисквалификации, — не привлекли должного количества зрителей на стадион.

«Никакие креативные ходы не помогут, если у команды нет игры. Приходить на красивый стадион в надежде и уходить после с постоянным чувством глубочайшего разочарования не хочется никому. Когда начнут побеждать, зритель вернётся», — рассказал RT поклонник бело-голубых Сергей Петров.

Проблемы с посещаемостью возникли и у «Локомотива». Как рассказали RT в фан-клубе железнодорожников, поклонники красно-зелёных с трудом выкупили большую часть полагающейся им квоты.

«Нам предоставили 2500 билетов, за несколько часов до матча было реализовано лишь 2 тыс. Ожидали большего ажиотажа. Команда на ходу, матч в Москве. Возможно, это связано с сезоном отпусков», — пояснили фанаты красно-зелёных.

Впрочем, активным фанатам «Локо» стоит отдать должное. К матчу с принципиальным соперником они подготовились основательно и разукрасили гостевую трибуну стадиона «Динамо» специально подготовленными красно-зелёными флагами.

Шунин и фанаты

Фанатский сектор «Динамо» на этот раз обошёлся без перформанса. Однако, несмотря на это, трибуна D привлекла внимание всех посетителей матча, а также журналистов, фотографов и видеооператоров, поскольку с первых минут матча на вышке для «заряжающих» появился травмированный капитан бело-голубых Шунин.

Горячее приветствие со стороны собственных поклонников поначалу смутило голкипера, но после Шунин освоился в непривычной для себя роли и принял активное участие в шумовой поддержке партнёров. В частности, Игоря Лещука, для которого матч с «Локомотивом» стал лишь вторым в РПЛ.

Примечательно, что волей жребия Лещук в первом тайме защищал ворота, находящиеся непосредственно перед активной трибуной «Динамо». Так что скандирование его имени из уст старшего товарища и нескольких тысяч поклонников оказалось как никогда кстати.

К слову, Игорю удавалось удерживать свои ворота в неприкосновенности ровно до тех пор, пока за его спиной находился Шунин. Через несколько минут после того, как основной вратарь бело-голубых покинул трибуну, его молодой сменщик пропустил с пенальти от Алексея Миранчука.

Эмоциональность Сёмина и хладнокровие Хохлова

Отдельное внимание стоит обратить на поведение наставников команд, ведь неделя, предшествующая дерби, прошла под знаком обсуждения в СМИ их дальнейшей судьбы.

Также по теме

«Ключевая игра для Хохлова»: бывшие тренеры «Динамо» и «Локомотива» о дерби, Сёмине и Венгере

В рамках шестого тура РПЛ московское «Динамо» на своём поле примет «Локомотив». По мнению Сергея Силкина и Бориса Игнатьева,…

На место Сёмина французские журналисты прочили экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Дмитрию Хохлову в случае поражения от «Локо» эксперты предрекали скорое увольнение.

Примечательно, что оба специалиста давно знакомы друг с другом. 43-летний Хохлов дважды тренировался под началом Сёмина. Их путь впервые пересёкся в «Локомотиве», а после оба оказались в «Динамо».

При этом, несмотря на солидную разницу в возрасте, опытный наставник вёл себя куда активнее бывшего подопечного. Сёмин, для которого данный матч стал 600-м в чемпионатах России, практически не садился на тренерское кресло и наблюдал за действиями своих подопечных на ногах, не скрывая переживаний. К примеру, волнение перед успешно реализованным пенальти было настолько сильным, что специалист начал креститься.

Хохлов вёл себя чуть более сдержанно. Тренер «Динамо» лишь в моменты атак выходил к границе технической зоны, большую часть времени предпочитая смотреть за игрой со скамейки запасных, часть которой, по просьбе специалиста, была демонтирована и поднята на уровень поля.

Источник: Россия Сегодня