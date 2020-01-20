Шюррле назвал Бакаева большим талантом

20 января 2020     38
Шюррле назвал Бакаева большим талантом

09:50

Чемпион мира, полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле оценил талант партнёра по команде Зелимхана Бакаева.

© РИА Новости

«С первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Это очень голодный до футбола и фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться, у него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сумеет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев в дальнейшем будет расти и прогрессировать», — цитирует Шюррле «Чемпионат».

Ранее Шюррле заявил, что Федун — хороший владелец клуба.

Источник: Россия Сегодня

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