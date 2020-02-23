Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину

23 февраля 2020     21
Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину

Восемь россиян, которые были эвакуированы с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на родину. Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Остальные российские граждане отказались от эвакуации. Из восьми вернувшихся россиян трое заразились коронавирусом. По словам Голиковой, заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Эвакуация прошла 22 февраля. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в Казани в специализированном учреждении. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса, добавила Голикова.

5 февраля лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама. Один из пассажиров на борту, 80-летний житель Гонконга, стал разносчиком инфекции. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах мира, его жертвами стали 2362 человека. Число зараженных возросло до 77,9 тысячи, выздоровели более 21,3 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США объяснили ненужность России авианосцев
В США объяснили ненужность России авианосцев

Россия является выдающейся сухопутной державой, которой не нужны авианосцы, пишет The National Interest. В публикации американского журнала говорится, что стремления …


Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину
Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину

Восемь россиян, которые были эвакуированы с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на родину. Об этом рассказала заместитель …


Захарова ответила на обвинения США про российские фейки о коронавирусе
Захарова ответила на обвинения США про российские фейки о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление США о том, что Россия распространяет фейки о коронавирусе, передает РИА Новости. …


Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

01:01 Музыкальная группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020, который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. © vk.com/goabandoriginal Исполнители одержали …


«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

01:08 Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры @LevanteUD Twitter Встреча, прошедшая в Валенсии, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты