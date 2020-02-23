Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

03:56

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Об этом информирует ТАСС.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы… Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», — сказала Галимова.

По её словам, возможности больницы в Казани — «одни из самых лучших».

«Они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс», — сказала она.

Ранее сообщалось, что восемь россиян, эвакуированных с Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, были доставлены в Россию авиацией МЧС.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоянии эвакуированных.

Отмечалось, что в течение 14 дней они будут находиться на карантине в Казани, где будет проведена диагностика на наличие коронавируса.

Источник: Россия Сегодня