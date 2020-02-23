Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

23 февраля 2020     14
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

03:56

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Об этом информирует ТАСС.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы… Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», — сказала Галимова.

По её словам, возможности больницы в Казани — «одни из самых лучших».

«Они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс», — сказала она.

Ранее сообщалось, что восемь россиян, эвакуированных с Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, были доставлены в Россию авиацией МЧС.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоянии эвакуированных.

Отмечалось, что в течение 14 дней они будут находиться на карантине в Казани, где будет проведена диагностика на наличие коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

03:56 Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в …


WP: Трамп возмутился эвакуацией американцев с вирусом без его согласия
WP: Трамп возмутился эвакуацией американцев с вирусом без его согласия

04:20 Сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив …


Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, …


Власти Красноярска оценили пост Греты Тунберг о «черном небе» в городе
Власти Красноярска оценили пост Греты Тунберг о «черном небе» в городе

В пресс-службе мэра Красноярска Сергея Еремина прокомментировали пост о «черном небе», который ретвитнула шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом сообщает …


В Мексике пропала 15-летняя россиянка
В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты