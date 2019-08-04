«Эвертон» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса»

17:33

Нападающий итальянского «Ювентуса» Мойзе Кин перешёл в английский «Эвертон».

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Ливерпуля.

Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Кин является воспитанником «Ювентуса». В минувшем сезоне 19-летний игрок сыграл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В его активе также три игры и два гола в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮ.

Источник: Россия Сегодня