Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Магкрегором

10 октября 2019     18
Эдгар заявил, что UFC не хочет его поединка с Магкрегором

00:59

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгар выразил желание встретиться в октагоне с бывшим чемпионом в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

Я разговаривал с Макгрегором, сказал, что хочу с ним драться. Кроме того, я общался с UFC по поводу боя. Но не думаю, что они хотят такого поединка. Думаю, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проиграл. Может, они не уверены, что они сумеют выгодно продать такой бой. Но в первую очередь наша встреча зависит от самого Конора. Если он захочет, это случится. Ему достаточно лишь позвонить», — цитирует Фрэнки Эдгара ESPN.

Конор Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда уступил сдачей Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось,что Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом.

Источник: Россия Сегодня

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