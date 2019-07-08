Экипаж Вязовича победил на втором этапе «Шёлкового пути»

Ранее сообщалось , что экипаж Шибалова стал вторым на первом этапе «Шёлкового пути».

Второе место занял экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Тройку замкнул голландец Мартен ван ден Бринк из Mammoet Rallysport.

Экипаж Вязовича преодолел 212 км дистанции между Байкальском и Улан-Удэ за 2 часа 29 минут 42 секунды.

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял первое место на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

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