Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»

Ранее сообщалось , что экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда «Дакар».

Победу одержал представитель Сергей Вязович из белорусской команды МАЗ. Тройку лучших замкнул ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова.

Сотников преодолел спецучасток в 367 км за 3 часа 49 минут и 30 секунд.

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар».

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Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар» 15:13 Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар». …



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