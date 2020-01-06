Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»

6 января 2020     15
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»

15:13

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар».

РИА Новости

Сотников преодолел спецучасток в 367 км за 3 часа 49 минут и 30 секунд.

Победу одержал представитель Сергей Вязович из белорусской команды МАЗ. Тройку лучших замкнул ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова.

По итогам гонки Вязович возглавил зачёт грузовиков.

Ранее сообщалось, что экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда «Дакар».

Источник: Россия Сегодня

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