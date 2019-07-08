Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

8 июля 2019     21
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.

  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Если бы кто-то пытался застрелить Путина, я встал бы у него на пути. Потому что Владимир — хороший парень. Он никогда не делает чего-то, что не принесло бы людям пользы. Я бы хотел, чтобы он правил Европой, он делает то, что обещает», — сказал 88-летний функционер в интервью The Times.

Также Экклстоун добавил, что не является сторонником демократии.

Ранее сообщалось, что Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году.

Источник: Россия Сегодня

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